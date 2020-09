Wielrenster Van Dijk vervangt Van Vleuten op WK-tijdrit

Wielrenster Ellen van Dijk is door bondscoach Loes Gunnewijk aangewezen om Annemiek van Vleuten te vervangen op de tijdrit bij de WK wielrennen volgende week in het Italiaanse Imola. Van Dijk zal nu samen met Anna van der Breggen starten op de tijdrit. Voor de wegwedstrijd was de 33-jarige wielrenster al geselecteerd.

Van Vleuten brak donderdag bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa haar linkerpols. De renster van Mitchelton-Scott moest met nog twee etappes te gaan afstappen in de Ronde van Italiƫ en kan ook haar wereldtitel op de weg niet verdedigen. Op de tijdrit werd Van Vleuten vorig jaar als titelverdedigster derde achter de Amerikaanse winnares ChloƩ Dygert en Anna van der Breggen.

Van Dijk won de wereldtitel in het tijdrijden in 2013 en greep in 2016 zilver en in 2018 brons.