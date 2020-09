Zege Schippers op 100 meter bij Gouden Spike in Leiden

Dafne Schippers heeft bij het atletiekevenement de Gouden Spike in Leiden de 100 meter gewonnen. De Utrechtse sprintster zegevierde in een tijd van 11,47 seconden. De Britse Kristal Awuah eindigde als tweede in 11,59. Lianne van Krieken en Kadene Vassell liepen de derde tijd: 11,98.

Schippers kon door aanhoudende rugklachten deze zomer niet haar uitgestippelde programma volledig afwerken. Mede daardoor moest de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kiezen voor een aantal andere wedstrijden, op een wat lager niveau.

Schippers deed afgelopen donderdag ook al mee aan de 100 meter op de Wageningse Track Meeting. “Er is een zakelijk belang waar je rekening mee moet houden”, liet haar manager Derek Schippers in de Volkskrant weten. Schippers zou volgens de krant het risico lopen dat ze gekort wordt door haar sponsor omdat ze te weinig wedstrijden heeft gelopen dit seizoen.

Schippers won twee weken geleden tijdens wedstrijden voor de Continental Tour Gold in Polen de 100 meter in een tijd van 11,29.