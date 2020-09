Advocaat maakt zich geen zorgen om Feyenoord

Trainer Dick Advocaat maakt zich geen zorgen na de stroeve competitiestart van Feyenoord. Zijn ploeg kwam in de eigen Kuip niet verder dan 1-1 tegen FC Twente, na de moeizame zege van vorige week bij PEC Zwolle (0-2). “Vorig seizoen vielen zulke wedstrijden uiteindelijk nog onze kant op, nu speelden we gelijk. Dat kan gebeuren”, zei Advocaat.

Net als in Zwolle kostte het Feyenoord grote moeite om kansen te creĆ«ren. Pas in de blessuretijd, toen de thuisclub ineens opportunistisch ten aanval ging, kreeg de ploeg van Advocaat kans op kans. “Dat waren geen 100 procent kansen, maar wel meer dan dat”, zei Advocaat over de grote mogelijkheden voor Steven Berghuis en Luciano Narsingh. “Vorig jaar gingen zulke ballen erin, nu even niet.”

Volgens Advocaat moet zijn ploeg groeien. “Het elftal is nog niet waar het behoort te zijn. Maar daar zijn ook echt redenen voor, daar maak ik me dus geen zorgen om. We hebben een goede voorbereiding gehad en prachtige wedstrijden gespeeld, maar wel continu met een incomplete groep. Pas sinds vorige week is iedereen fit. We moeten per wedstrijd beter worden. Dit elftal gaat straks echt wel punten pakken.”

Advocaat vreest dat hij het voorlopig wel moet doen zonder verdediger Eric Botteghin, die al voor rust met een hamstringblessure naar de kant moest. “Wat ik ervan hoorde gaat het wel een tijdje duren”, aldus Advocaat, die verwacht dat de Servische verdediger Uros Spajic in de loop van deze week de benodigde papieren krijgt om in Rotterdam aan de slag te mogen gaan.