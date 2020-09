Basketballers Boston Celtics verkleinen achterstand op Miami Heat

Boston Celtics heeft de achterstand op Miami Heat in de finale van de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verkleind tot 2-1. Boston won het derde duel in de best-of-seven-serie met 117-106.

Jaylen Brown scoorde 26 punten voor de Celtics en Jayson Tatum 25. In de voorgaande twee duels verspeelden de basketballers uit Boston een voorsprong, maar in het derde duel gaven ze Miami geen kans.

Bam Adebayo maakte 27 punten voor Heat en Tyler Herro was goed voor 22 punten.

“We stonden 2-0 achter in de finale en hebben enkele duels gespeeld die we beter hadden moeten spelen”, zei Celtics-topscorer Brown. “We wilden dat benadrukken vanavond door 48 minuten goed te spelen en dat hebben we gedaan. Er was veel emotie en veel passie. We zijn een familie en we zijn er voor elkaar.”