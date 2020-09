Djokovic ten koste van Noor Ruud naar finale in Rome

Novak Djokovic heeft zich ten koste van de Noor Casper Ruud voor de tiende keer in zijn loopbaan verzekerd van een plek in de finale van het masterstoernooi van Rome: 7-5 6-3. De twee sets duurden 2 uur en 11 minuten.

Djokovic maakte in de eerste set een achterstand van 5-3 ongedaan. Op 5-4 voor Ruud werkte de nummer 1 van de wereld twee setpunten weg. Met een slordige twaalfde game deed Ruud Djokovic de set cadeau. In de tweede set was één break doorslaggevend.

Maandag neemt Djokovic het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Diego Schwartzman en Denis Shapovalov uit Canada.

In 2015 won Djokovic het masterstoernooi van Rome voor het laatst. In 2016, 2017 en 2019 verloor hij de eindstrijd. Vorig jaar ging de titel naar Rafael Nadal, die zaterdagavond verloor van Schwartzman.