Groenetruidrager Bennett wint ”WK der sprinters”

Sam Bennett had tranen in de ogen toen hij een kleine twee weken geleden de tiende etappe van de Tour de France won. Ook bij zijn ritzege op de slotdag in Parijs was de Ierse sprinter van Deceuninck – Quick-Step euforisch. “Hier winnen, in de groene trui, op het officieuze WK van de sprinters, ik kan niet zeggen hoe blij ik ben”, vertelde Bennett, de winnaar ook van het puntenklassement.

De 29-jarige Ier stapte afgelopen winter over van Bora-hansgrohe naar Deceuninck. Van een ploeg waar hij in de sprinthiĆ«rarchie Peter Sagan en Pascal Ackermann voor zich had, naar een team dat hem als sprinttroef naar de Tour meenam. “Ik was hier met mijn ‘dreamteam’, ongelooflijk hoe die mannen voor mij gereden hebben.” Het waren drie heftige weken geweest, vertelde Bennett. De druk van het op tijd binnenkomen in de bergetappes, de aanvallen van zijn vroegere ploeggenoot en concurrent Sagan. “Het was zwaar, maar het is het allemaal waard geweest. Ik ga hier geweldig van genieten.”