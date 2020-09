IJshockeycompetitie NHL rekent op volledig volgend seizoen

De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL denkt in het komende seizoen een volledig programma van 82 wedstrijden en daarna play-offs te kunnen spelen. Bestuurslid Gary Bettman zegt wel dat het nog onduidelijk is wanneer het seizoen kan beginnen.

“Ik reken op een volledig seizoen, 82 wedstrijd en play-offs”, zei Bettman na de eerste wedstrijd van de Stanley Cup die Dallas Stars met 4-1 wonnen van Tampa Bay Lightning. “Hoe en wanneer we dat doen zijn zaken waar we nog niet genoeg informatie over hebben. Ons doel is om zo veel mogelijk terug naar normaal te gaan.”

De NHL is het huidige door corona vertraagde seizoen aan het afsluiten met de finales achter gesloten deuren in Edmonton in Canada. Het nieuwe seizoen staat gepland om op 1 december te starten, maar dat zou ook later in de maand kunnen worden of zelfs in januari.

Toeschouwers kunnen vooralsnog niet bij de wedstrijden zijn, maar zouden geleidelijk en gefaseerd terug kunnen komen, afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie. “De manier waarop we aan het seizoen beginnen hoeft niet dezelfde te zijn als hoe we het seizoen beĆ«indigen”, zei Bettman daarover.