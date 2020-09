Motorcoureur Viñales wint op Misano na val Bagnaia

Motorcoureur Maverick Viñales heeft de Grote Prijs van Emilia Romagna in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Yamaha-coureur won de race op het circuit in Misano en pakte zijn eerste zege van het seizoen. Zijn landgenoot Joan Mir werd tweede. Pol Espargaro maakte het Spaanse podium compleet, omdat de Fransman Fabio Quartararo een tijdstraf kreeg.

De race op het circuit stond vooral in het begin bol van de incidenten. De Italiaan Valentino Rossi en de Zuid-Afrikaan Brad Binder gingen onderuit. De Italiaan Francesco Bagnaia nam met zijn Pramac de leiding over en bouwde gestaag zijn voorsprong uit. De Italiaan leek op weg naar zijn eerste zege in de MotoGP, maar ging met nog zeven ronden te gaan onderuit. Viñales profiteerde en pakte na twee tweede plaatsen zijn eerste zege in 2020.

Ducati-rijder Andrea Dovisiozo, die slechts als achtste eindigde, blijft aan de leiding in het WK. Hij heeft met 84 punten een punt meer dan Quartararo en Viñales. Mir volgt met 80 punten.

De Italiaan Enea Bastianini pakte de zege in de Moto2. De race werd aanvankelijk wegens de regen stilgelegd. In de ingekorte race bleef Bastianini zijn landgenoot Luca Marini en de Spanjaard Xavi Vierge voor. Bo Bendsneyder kwam er ook op Misano niet aan te pas. De Nederlandse coureur van NTS RW Racing finishte op de 22e plaats.

De Italiaan Romano Fenati won voor het eerst in de Moto3.