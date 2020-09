Porte vervult jongensdroom met derde plek in Tour

In de schaduw van de machtsgreep van Tadej Pogacar op de voorlaatste dag van de Tour de France was het ook voor Richie Porte een bijzondere dag. De Australiër van Trek-Segafredo belandde door een goed optreden in de individuele tijdrit op de derde plaats in het algemeen klassement. “Dit is een droom”, vertelde de 35-jarige Porte, die zondag naast de Slovenen Pogacar en Primoz Roglic (tweede) op het podium staat in Parijs.

“Ik ben aan de andere kant van de wereld opgegroeid met de Tour, met jongens als Robbie McEwen en Cadel Evans. Om dan eindelijk zelf op dat podium te staan, dat is een ongelooflijk gevoel”, zei Porte. “Dit is wat ik wilde, voor het einde van mijn carrière: de foto in Parijs, op het podium. Dat betekent zoveel voor een wielrenner. Eindelijk is het zover. Na alle drama’s die ik de afgelopen jaren heb beleefd, voelt dit als een overwinning. Het zal een tijdje duren om dit te laten bezinken.”

Porte miste door zijn deelname aan de Tour de geboorte van zijn tweede kind. “Toen het coronavirus toesloeg en de Tour werd uitgesteld, moest ik een keuze maken. Maar mijn vrouw Gemma zei me: ‘ga naar de Tour, doe je ding’. Ze zei me wel dat ze boos zou zijn als ze me achteraan zou zien koersen.”

De Australische routinier stond vooral bekend als een brekebeen die vaak niet aan de hoge verwachtingen kon voldoen. Maar in zijn nadagen sloop hij toch naar de derde plek in de Tour. “Ook al is wielrennen eigenlijk maar een spel. Maar nu op het podium finishen, dat maakt het missen van de geboorte toch een beetje goed.”