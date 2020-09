Roglic ook trots op tweede plaats in Tour

De afloop van de Tour de France was niet zoals gehoopt voor Primoz Roglic. Toch zei de Sloveen van Jumbo-Visma zondag voor de start van de slotetappe met een goed gevoel terug te kijken. “Ik ben supertrots, we hebben met de ploeg drie weken lang een goede show laten zien”, zei de renner die zaterdag de gele trui verspeelde aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. Roglic gaat de Tour besluiten als nummer 2.

“Je droomt van het winnen van de Tour. Ik heb alles gegeven, maar de beste heeft gewonnen”, was een dag later de conclusie van de man die een kleine twee weken de gele trui had gedragen. “Ik ben ook blij dat we de Tour ├╝berhaupt hebben kunnen rijden”, zei Roglic. De wedstrijd moest net als vele andere koersen worden uitgesteld vanwege het coronavirus. “Om hem op deze manier af te mogen sluiten, is nog steeds heel mooi. Daarbij, dit is gewoon het einde van de wedstrijd, er komen nog veel koersen.”