Slotrit Tour in Parijs draait alleen nog om dagsucces

In de slotrit van de Tour de France gaat het zondag niet meer om de eindzege. De Sloveen Tadej Pogacar is na de sensationeel verlopen tijdrit van zaterdag op La Planche des Belles Filles de zekere winnaar van de 107e editie van de Ronde van Frankrijk, mits hij de finish haalt in Parijs. Hij ontnam zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op de voorlaatste dag van de Tour de gele trui.

De 21e etappe begint om kwart voor 4 in Mantes-La-Jolie. Het enige klimmetje van de dag, de Côte de Beulle, ligt al na 12,5 kilometer. De bergprijs is al verdeeld, die gaat ook naar Pogacar. Na 56 kilometer bereiken de renners Parijs, het sein om serieus te gaan koersen voor de prestigieuze ritwinst. In theorie kan Peter Sagan nog de groene trui veroveren, maar de Slowaak heeft zich eigenlijk al neergelegd bij de winst van het puntenklassement door de Ier Sam Bennett.

In de Franse hoofdstad wordt acht keer de finishstreep op de Champ-Élysées gepasseerd. Bij de negende keer, na 122 kilometer, wordt gesprint om de dagzege. Dat gebeurt naar verwachting rond 19 uur. Dan zit de Tour de France erop en gaat de blik van een aantal renners naar de WK, de komende week in het Italiaanse Imola.