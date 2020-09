Tennisser Schwartzman naar eerste mastersfinale in Rome

Tennisser Diego Schwartzman heeft zich in Rome voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van een masterstoernooi. De 28-jarige Argentijn was in een halve eindstrijd van 3 uur en 15 minuten in drie sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 5-7 7-6 (4).

Maandag neemt Shapovalov het in de finale op tegen Novak Djokovic, die zondagmiddag met 7-5 6-3 won van Casper Ruud.

Shapovalov leek op weg naar de finale, maar op 5-4 verzuimde hij om het op eigen service af te maken. Beide spelers leverden in de spannende derde set drie keer hun servicegame in. In de tiebreak kwam een aantal fouten Shapovalov duur te staan. Schwartzman won 113 punten, Shapovalov won er 112.

De als achtste geplaatste Schwartzman was zaterdag verrassend in twee sets te sterk voor titelhouder Rafael Nadal. Daardoor evenaarde hij zijn beste resultaat op een masterstoernooi; vorig jaar haalde hij in Rome ook de laatste vier. Toen verloor hij van Djokovic.

Onlangs verloor Schwartzman, de nummer 15 van de wereld, op de US Open nog in de eerste ronde.