Tourrenners op weg naar Parijs

Rond kwart over vier heeft Tourbaas Christian Prudhomme met zijn vlag het sein gegeven dat de 21e en laatste etappe van de Tour de France is begonnen. De prijzen zijn grotendeels verdeeld, met de Sloveen Tadej Pogacar als de aanstaande winnaar van het algemeen klassement, het berg- en het jongerenklassement. Op weg naar de Champs-Élysées van Parijs gaat het voornamelijk nog om de dagzege.

Pogacar nam zaterdag met een sensationeel optreden in de individuele tijdrit de gele trui over van zijn landgenoot Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma. De Australiër Richie Porte klom naar de derde plaats. Tom Dumoulin gaat de Tour besluiten als beste Nederlander op de zevende plaats. Misschien kan Cees Bol in Parijs nog voor de enige Nederlandse ritzege zorgen. Hij behoort tot de sprinters die verwacht worden op de Champs-Élysées waar na negen doorkomsten rond 19.00 uur om de ritwinst wordt gesprint.