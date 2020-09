Tourwinnaar Pogacar: wielrennen is gewoon geweldig

Zelfs de president van Slovenië, Borut Pahor, was over komen vliegen naar Parijs om te zien hoe zijn landgenoot Tadej Pogacar zondag gehuldigd werd als winnaar van de Tour de France. Daar zit het houden van een speech op de Champs-Élysées aan vast, een hele klus voor een jonge renner die maandag zijn 22e verjaardag viert. “Het is ongelooflijk, dat ik hier op de hoogste trede van het podium sta. Dit had ik nooit durven dromen”, klonk het opnieuw verbaasd uit de mond van de renner van UAE Team Emirates.

Even ervoor, met alleen een tv-camera op zich gericht, had hij nog verteld over de slotdag, met alle minder officiële plichtplegingen zoals de fotomomenten in het begin van de etappe. “Een mooi moment van respect voor mij en mijn teamgenoten. Ik geloof dat het hele peloton me gefeliciteerd heeft vandaag. Ik ben heel dankbaar voor wat ik nu mag meemaken. Het bewijst maar weer wat een geweldige sport wielrennen is.”

In de volle schijnwerpers, geflankeerd op het podium door landgenoot Primoz Roglic (tweede) en de Australiër Richie Porte (derde), bedankte hij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan zijn succes. “Van mijn ploeggenoten, mijn trainers, tot mijn familie. Iedereen die me geholpen heeft bedank ik. Het zijn drie ongelooflijke weken geweest. Ik kan niet omschrijven hoe ik me voel.”