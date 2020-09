Toyota voor derde keer op rij beste in 24 Uur van Le Mans

Toyota heeft voor het derde jaar op rij de zege gegrepen in de 24 Uur van Le Mans. Het team met de coureurs Sebastien Buemi uit Zwitserland, Brendon Hartley uit Nieuw-Zeeland en de Japanner Kazuki Nakajima had vijf ronden voorsprong op de bolide van Rebellion Racing. De voorgaande twee edities wonnen Buemi en Nakajima samen met de Spaanse coureur Fernando Alonso.

De andere Toyota TS050 eindigde als derde. De wagen met de coureurs Mike Conway uit Groot-Brittannië, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José-María López ging halverwege de race aan de leiding, maar moest in de nacht een pitstop van een half uur maken. In de slotfase haalde de Toyota nog de tweede wagen van Rebellion in.