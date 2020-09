Trotse Dumoulin dacht eerder dit jaar aan stoppen

Wielrenner Tom Dumoulin heeft begin dit jaar serieus overwogen te stoppen. Na een slepende knieblessure, darmklachten en de start van de coronacrisis dacht de 29-jarige Limburger aan het einde van zijn loopbaan. “Ik kan je wel zeggen dat het stoppen me nader stond dan doorgaan”, zei Dumoulin na de laatste etappe van de Tour de France in Parijs bij de NOS. “Dat gevoel was zo sterk, ja.”

Dumoulin, in 2017 winnaar van de Giro d’Italia, miste een groot deel van het vorige seizoen vanwege een knieblessure. De Limburger verhuisde eind vorig jaar van Sunweb naar Jumbo-Visma. Het duurde lang voordat hij kon debuteren voor zijn nieuwe ploeg. Eerst zaten darmklachten hem dwars, daarna kwam het coronavirus er overheen.

“Ik heb een heel vervelende tijd gehad. Vanaf mei heb ik weer geprobeerd de draad op te pakken. Ik vind fietsen geweldig en ben dus maar weer op de fiets gesprongen en gaan werken voor de Tour”, aldus Dumoulin, die zich in Parijs de beste Nederlander mocht noemen op de zevende plaats in het eindklassement. “Ik ben heel trots op mezelf dat ik dit niveau weer heb gehaald.”

Dumoulin eindigde zaterdag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles als tweede, op 1.21 van de Sloveen Tadej Pogacar die een geslaagde greep naar het geel deed. “Dat ik zevende zou worden in de Tour en dat ik zaterdag kon meedoen voor de winst, dat had ik echt niet geloofd als je me dat in april had gezegd. Tot op de dag van vandaag zit ik eigenlijk niet helemaal lekker op de fiets. Ik heb nog niet het gevoel dat ik zoek. Daarom ben ik wel ontzettend trots op mezelf dat ik toch nog zevende ben geworden.”

De Limburger gaat nu eerst even thuis bijkomen. Dumoulin is van plan om woensdag naar ItaliĆ« te gaan voor de WK, waar hij staat ingeschreven voor de tijdrit en de wegwedstrijd. “Dat is nog altijd een beetje onder voorbehoud. Het ligt eraan hoe ik me voel. Het is allemaal best veel geweest en ik wil mezelf ook niet overvragen dit jaar en dat dan weer meenemen naar volgend seizoen, daar heb ik ook niets aan. Ik ga eerst twee dagen lekker uitrusten. En dan gaan jullie me waarschijnlijk in Imola weer zien.”