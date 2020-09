Opnieuw coronageval in kwalificatietoernooi Roland Garros

De organisatie van het grandslamtoernooi op Roland Garros in Parijs heeft opnieuw melding gemaakt van een coronageval. Een tennisster die dinsdag in actie zou komen in het kwalificatietoernooi is positief getest op het longvirus. Ze mag niet meer aan het evenement deelnemen en moet zeven dagen in quarantaine.

Op zondag maakte de Franse organisatie bekend dat twee tennissers positief hadden getest op corona. Ook drie anderen die in contact zijn geweest met een besmette coach werden uit het toernooi gezet. De namen van de betrokkenen zijn onbekend. Afgelopen zondag waren er op Roland Garros al negenhonderd coronatesten uitgevoerd.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint komende zondag. Dagelijks mogen vooralsnog 5000 bezoekers het complex in Parijs betreden.