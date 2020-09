Tennisser Haase naar tweede ronde kwalificaties Roland Garros

Tennisser Robin Haase is door naar de tweede ronde van de kwalificaties voor Roland Garros. De 33-jarige Haase won in twee sets van de Portugees João Domingues.

De eerste set ging met 6-1 naar de Nederlander, voor de tweede moest Haase een stuk harder werken. Hij trok de set uiteindelijk met 7-5 naar zich toe.

De afgelopen tien jaar stond Haase nog in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Hij is inmiddels afgezakt naar plek 171 op de wereldranglijst. Om dit jaar toch mee te mogen doen, moet hij nog twee kwalificatierondes winnen.

Ook Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen maandag in actie in de eerste kwalificatieronde voor Roland Garros, het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs.