Tourwinnaar Pogacar afgebeeld op Burj Khalifa in Dubai

Op het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, verscheen zondagavond een afbeelding van Tadej Pogacar. De Sloveense wielrenner bezorgde zijn ploeg UAE Team Emirates het grootste succes ooit door de Tour de France te winnen. Het van oorsprong Italiaanse team is sinds 2017 in Arabische handen.

Dubai besloot Pogacar te eren door op de 829,8 meter hoge wolkenkrabber met LED-verlichting een afbeelding van de Sloveen in de gele trui te projecteren, samen met een logo van het team. De klimmer, die maandag zijn 22e verjaardag viert, boekte als debutant in de Tour drie ritzeges. Hij reed zaterdag in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel en werd zondagavond in Parijs gehuldigd als winnaar van het berg- en jongerenklassement en het eindklassement.