Arts en fysiotherapeut van Arkéa-Samsic blijven in hechtenis

Een arts en fysiotherapeut van wielerploeg Arkéa-Samsic blijven voorlopig in hechtenis. Dat heeft een openbare aanklager van een rechtbank in Marseille laten weten.

Bij het duo zijn vele gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, gevonden. Het belangrijkste echter dat werd aangetroffen in de persoonlijke spullen van het tweetal was een methode die als doping kan worden gekwalificeerd. De spullen werden afgelopen woensdag gevonden in een hotel in Megève. Daar kreeg de ploeg van kopman Nairo Quintana tijdens de Tour bezoek van de OCLAESP, een Franse instantie die misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu bestrijdt.

Agenten hebben dinsdag ook enkele renners van Arkéa-Samsic verhoord. De aanklager van een rechtbank in Marseille wilde niet zeggen om welke coureurs het ging. Hij wilde wel kwijt dat de spullen die zijn gevonden reden zijn voor een uitgebreid onderzoek.

Als de dokter en fysiotherapeut schuldig worden bevonden dan riskeren ze een maximale celstraf van vijf jaar en een boete van 75.000 euro. Als renners doping hebben gebruikt, dan kunnen ze maximaal vijf jaar de cel in en een boete van 375.000 euro opgelegd krijgen.