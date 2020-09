Basketbalicoon Jordan stapt in Nascar met coureur Wallace

Het Amerikaanse basketbalicoon Michael Jordan stapt met een eigen team in de populaire autosportklasse Nascar. De 57-jarige Jordan heeft samen met Denny Hamlin, een bevriende coureur, een licentie gekocht voor de Nascar Cup Series. De voormalige superster van Chicago Bulls heeft Bubba Wallace aangetrokken als coureur voor zijn team.

Wallace is de enige zwarte coureur in deze raceklasse. De 26-jarige Amerikaan mengde zich eerder dit jaar in het debat over racisme en politiegeweld dat in de VS losbarstte na de dood van George Floyd. Op aandringen van Wallace deed Nascar de omstreden confederatievlag, die door heel wat Amerikanen wordt gezien als symbool van racisme, in de ban op en rond de circuits.

Kort daarna werd bij een van de Nascar-races in de garage van Wallace een hangend touw aangetroffen. In eerste instantie werd gedacht aan een strop, maar de FBI concludeerde na onderzoek dat er geen sprake was van een doodsbedreiging.