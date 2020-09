‘Fantastisch dat mensen in de boom hingen om Totilas te zien’

Bij de nationale kampioenschappen dressuur nam Maarten van der Heijden het afgelopen weekeinde na twaalf jaar afscheid als technisch directeur van de hippische bond KNHS. Het hoogtepunt? “De Wereldruiterspelen van 2014”, zegt hij zonder aarzeling. “We wonnen achttien medailles. Een verdubbeling van ons record.”

Het evenement, destijds in Caen, bracht tevens naast het teamgoud de eerste individuele gouden WK-medaille bij de springruiters voor Nederland met zich mee. Van der Heijden: “Die was voor Jeroen Dubbeldam met Zenith. Het was ongelooflijk. Het jaar daarop won de combinatie ook goud op het EK in Aken en werd Jeroen de tweede ruiter ooit die de olympische-, wereld- en Europese titel had gewonnen. Ook dat was historisch.” De enige die dat eerder presteerde was de Duitse springlegende Hans Günter Winkler, lange tijd geleden.

Met Zenith is meteen één van die beroemdste paarden genoemd, waarmee Van der Heijden te maken kreeg. Samen met Totilas, het door Edward Gal bereden dressuurfenomeen. Misschien wel het beste wat TeamNL ooit te bieden had. Van der Heijden: “Vergeet ook Salinero niet, waarmee Anky twee olympische dressuurtitels won. Maar Totilas was heel bijzonder. Ik vergeet nooit meer het EK in Windsor waar mensen in de boom klommen om het dier te zien en waar fans zaten te huilen van vreugde op de tribune.”

Natuurlijk had Tokio 2020 de laatste mijlpaal voor Van der Heijden moeten worden. Het olympische evenement werd uitgesteld. “Ik heb eigenlijk niet overwogen om nog een jaar door te gaan”, zegt hij. “Door de corona is het toch vooral een tijd zonder internationale wedstrijden, die er dit jaar niet waren. Ik wil vooral minder gaan vergaderen en ga me bezig houden met het weer trainen en coachen van ruiters, het meer internationaal jureren, maar ook consultancy/advieswerk voor hippische en niet hippische organisatie. Een leuke combinatie van activiteiten waarbij ik vooral zelf mijn agenda weer wil bepalen. Bovendien is er geen zekerheid dat de Olympische Spelen over een jaar wel door zullen gaan.”

Natuurlijk waren er ook dieptepunten. Van der Heijden: “In maar weinig sporten is de concurrentie zo groot als in de hippische sport. Successen komen en gaan in een golfbeweging en alleen een goede ruiter is uiteraard niet genoeg. Het is dan een kwestie van investeren in een volgende generatie paarden en soms ook ruiters. We moeten absoluut blijven verbeteren en innoveren juist vanwege de hoge prestatiedichtheid.”

Het perspectief van Tokio 2021 is wat Van der Heijden betreft dan ook gewoon goed. “Misschien dat een jaar extra voor ons wel gunstig uitpakt. Ik heb zondag Edward Gal Nederlands kampioen zien worden met een zoon van Totilas en ook nog eens op de muziek van Totilas. Geef hem nog een jaar om zich te ontwikkelen. Kijk naar de springruiters met de prestaties en groei van Maikel van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam en Harrie Smolders. Ik verwacht dat het mooie Olympische Spelen voor ons gaan worden.”