Kerkhove-Pattinama verder in kwalificaties Roland Garros

Lesley Kerkhove heeft zich ten koste van de Belgische Yanina Wickmayer geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Kerkhove-Pattinama versloeg de voormalig nummer 12 van de wereld met 6-4 7-5.

In de tweede ronde neemt Kerkhove-Pattinama, de nummer 177 van de wereld, het op tegen de winnares van het duel tussen de als vierde geplaatste Tereza Martincová uit Tsjechië en de Russin Valerija Savinych. Er moeten drie rondes worden gewonnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Dat lukte Kerkhove-Pattinama nog nooit.

Bibiane Schoofs bleef in de openingsronde steken. Ze moest in drie sets haar meerdere erkennen in Natalija Kostić. Het werd 6-2 5-7 6-3 voor de Servische.

Het hoofdtoernooi begint zondag.