Ontevreden menners Chardon doen toch mee aan WK

De menners IJsbrand en Bram Chardon doen komende maand toch mee aan de WK vierspannen. Vader en zoon Chardon dreigden in eerste instantie het evenement te boycotten, omdat ze niet blij zijn met de keuze voor het complex van hun Australische concurrent Boyd Exell in Valkenswaard als alternatieve locatie. Beide menners hebben bondscoach Ad Aarts nu echter laten weten toch te willen meedoen.

De WK vierspannen zouden in eerste instantie begin september in het Limburgse dorp Kronenberg zijn, maar de organisatie besloot in april om het evenement terug te geven als gevolg van de coronacrisis. De AustraliĆ«r Exell, die op de afgelopen vijf WK’s het individuele goud pakte en al jarenlang de grote concurrent van de Nederlandse vierspanners is, bood daarop aan de WK op zijn royale complex in Noord-Brabant te houden. Zowel de Nederlandse bond KNHS als de internationale federatie FEI ging daarmee akkoord.