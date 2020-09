Tennisser Dzumhur woedend op Roland Garros na uitsluiting

De Bosnische tennisser Damir Dzumhur (28) is woedend op de organisatie van Roland Garros. De voormalig nummer 23 van de wereld, afgezakt naar plek 114, vindt dat hij ten onrechte uit het toernooi is gehaald. De coach van Dzumhur, Petar Popovic, leverde een positieve coronatest af.

“We zijn er zeker van dat het vals-positief was, omdat mijn trainer antistoffen heeft omdat hij eerder besmet is geweest”, zei Dzumhur. “Mijn trainer kreeg niet de kans een tweede test te doen. Ik ben ziedend.”

Popovic voelde zich slecht behandeld door de organisatie. Hij noemde het in L’Équipe “schandalig”. “Als Rafael Nadal in onze schoenen zou staan, dan had hij het recht gehad om een tweede of derde test af te leggen”, liet Popovic optekenen.

Dinsdag haalde Dzumhur zijn gelijk door op Instagram een uitslag te posten van de uitslag van de tweede test van Popovic, die inderdaad negatief bleek.

Zondagavond maakte Roland Garros bekend dat vijf tennissers uit het toernooi waren gehaald. Twee van hen leverden zelf een positieve test af, drie van hen waren in nauw contact geweest met een coach die positief had getest.