UCI wacht onderzoek naar wielerploeg Quintana af

De internationale wielerfederatie UCI wacht het onderzoek af van de Franse justitie naar mogelijk dopinggebruik bij Arkéa-Samsic, de ploeg van de Colombiaanse kopman Nairo Quintana. De UCI zegt “gepaste maatregelen” te zullen nemen als het onderzoek daar aanleiding voor geeft. “We verwelkomen en ondersteunen de actie van alle betrokken partijen”, meldt de federatie in een korte verklaring. De UCI heeft contact met de Franse autoriteiten.

De Franse ploeg Arkéa-Samsic kreeg vorige week in de Tour de France bezoek van medewerkers van de OCLAESP, een instantie die misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu bestrijdt. Het onderzoek in het hotel zou vooral gericht zijn geweest op de broers Nairo en Dayer Quintana en hun landgenoot Winner Anacona.

Twee personen zijn in hechtenis genomen. Zij zouden deel uitmaken van de entourage om kopman Quintana. Volgens justitie was het duo in bezit van vele gezondheidsproducten, waaronder medicijnen. Het belangrijkste dat werd aantroffen in de persoonlijke spullen van het tweetal, was een methode die als doping kan worden gekwalificeerd.

Quintana beleefde een teleurstellende Tour. De 30-jarige klimmer eindigde als zeventiende, op ruim een uur van de Sloveense winnaar Tadej Pogacar.