Van Vleuten hoopt WK na val toch nog te halen

Annemiek van Vleuten hoopt deze week toch mee te kunnen doen aan de wereldkampioenschappen op de weg. De wielrenster van Mitchelton-Scott brak donderdag in de Giro Rosa haar linkerpols. Het herstel verloopt voorspoediger dan verwacht.

“Het ging goed, ik ben hoopvol. Volgens de artsen is het verantwoord om buiten te fietsen met een brace”, aldus de 37-jarige Van Vleuten, die de titel vorig jaar in Yorkshire won, tegen de NOS tijdens een trainingsrit. “Ik heb zo geen pijn op de fiets. De brace geeft extra stevigheid. Ik denk dat het niet per se nodig is, maar voor vier uur koers zal het wel fijn zijn.”