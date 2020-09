Verstappen laat Italiaanse uitvalbeurten achter zich

De uitvalbeurten op Monza en Mugello zijn besproken en bediscussieerd, nu wil Max Verstappen weer vooruitkijken. Komend weekeinde staat in Sotsji de Grote Prijs van Rusland op het programma. “Het was voor iedereen in het team goed dat we een week vrij zijn geweest, maar ik kijk er nu naar uit om weer te gaan racen”, zegt Verstappen. “Zeker nadat ik op Mugello niet eens één ronde had gereden.”

De Nederlandse coureur wil de afgelopen twee Formule 1-races in Italië zo snel mogelijk vergeten. Op Monza viel hij tijdens de race uit vanwege problemen met de motor, op Mugello kreeg hij daar al voor de start mee te maken. De Red Bull-bolide van Verstappen kwam vanaf de derde startplek niet op gang en nog voor de tweede bocht werd de Nederlander in de drukte van achteren aangereden en schoof hij de grindbak in.

“Het was natuurlijk niet fijn om een raceweekeinde zo te eindigen, zeker omdat ik denk dat we kans hadden op minimaal een podiumplaats. Maar we moeten dat achter ons laten. We hebben als team de problemen natuurlijk besproken. We hebben allemaal hetzelfde doel, we proberen in iedere race voor iedere kans te vechten. We zullen niet stoppen met het vechten voor podiumplaatsen en overwinningen. Het was goed om te zien dat Alexander Albon op Mugello voor het eerst het podium haalde.”

Het circuit van Sotsji ligt de Red Bull niet zo. Verstappen stond nog nooit op het podium in Rusland. “Met veel rechte stukken is dit niet ons favoriete circuit. Het is een tamelijk bijzondere baan met veel bochten van 90 graden, iets wat we niet veel meemaken. We zullen dus de juiste set-up moeten vinden, zeker voor bepaalde langzame bochten. Het is niet de makkelijkste baan om op in te halen. Laten we dus maar hopen dat ik niet zoveel hoef in te halen en dat we een goed resultaat kunnen neerzetten.”

Verstappen is door zijn twee ‘0-scores’ in Italië gezakt naar de derde plaats in het WK-klassement, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (190 punten) en Valtteri Bottas (135). De Nederlander heeft 110 punten.