Arkéa bevestigt ondervragingen renners, arts en fysio weer vrij

Twee renners van wielerploeg Arkéa-Samsic zijn als getuigen verhoord na de inval in het teamhotel vorige week tijdens de Tour de France. Ze zijn na hun ondervraging weer vrijgelaten en mogen ook zonder beperkingen “hun beroep als profwielrenner blijven uitoefenen”, meldde de Franse ploeg van de Colombiaanse kopman Nairo Quintana, die is verwikkeld geraakt in een onderzoek naar mogelijke doping.

Officier van justitie van Marseille Dominique Laurens bevestigde woensdag dat het onderzoek naar mogelijke doping doorgaat en dat er meer ondervragingen volgen. Een arts en een fysiotherapeut, die sinds maandag vastzaten, zijn weer vrijgelaten, verklaarde Laurens. Bij dit duo troffen opsporingsambtenaren vele gezondheidsproducten aan, waaronder medicijnen.

Teammanager Emmanuel Hubert van Arkéa-Samsic gaf de namen van de ondervraagde renners niet prijs, maar kopman Quintana had dinsdagavond zelf via social media verklaard dat hij is ondervraagd door officieren van justitie en “met een zuiver geweten” heeft geantwoord. “Ik wil graag bevestigen dat er geen dopingmiddelen zijn gevonden”, zei de winnaar van de Ronde van Italië van 2014, die in de afgelopen Tour op een teleurstellende zeventiende plaats eindigde.