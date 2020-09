Basketballers Denver Nuggets verkleinen achterstand

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de westelijke finale van de Amerikaanse profcompetitie NBA de achterstand op Los Angeles Lakers verkleind. Aan de hand van de uitblinkende Jamal Murray boekten ze de eerste zege in de reeks, 114-106 (63-53). Murray was goed voor 28 punten, 12 assists en 8 rebounds. De Lakers leiden in de serie met 2-1.

In tegenstelling tot de eerdere duels had Nuggets nu van het begin een voorsprong, die echter in het laatste kwart in gevaar kwam. Twee ‘driepunters’ van Murray boden uitkomst. Bij de LA Lakers kwam LeBron James tot 30 punten, 11 assist en 10 rebounds. Dat kon de eerste nederlaag na zes opeenvolgende overwinningen niet voorkomen.

Donderdag is de vierde ontmoeting.