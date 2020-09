Bertens geeft op in Straatsburg met enkelblessure

Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg opgegeven met een enkelblessure. Ze keek op het moment dat ze de strijd staakte tegen Jelena Ostapenko tegen een achterstand aan: 2-6 6-4 4-2.

Bertens gaf na winst van de eerste set in de tweede set een voorsprong van 4-2 uit handen.

De 28-jarige Bertens vroeg op het laatste moment een wildcard aan voor het graveltoernooi in het oosten van Frankrijk. Ze wilde in Straatsburg zoveel mogelijk wedstrijdritme opdoen in aanloop naar Roland Garros. Of de deelname van Bertens aan dat toernooi in gevaar komt, is op dit moment nog niet bekend.