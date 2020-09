Coach Donovan stapt over naar basketballers Chicago Bulls

Billy Donovan wordt de nieuwe coach van Chicago Bulls. De club uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA liet weten dat hij overkomt van Oklahoma City Thunder. Donovan had eerder al te kennen gegeven Thunder na vijf jaar te zullen verlaten.

“Hij heeft de kwaliteit het beste in spelers naar boven te halen”, zei Bulls-manager Arturas Karnisovas over de nieuwe trainer. “Bovendien zeggen de successen die hij eerder boekte genoeg over hem.” Chicago is bezig met de opbouw van een nieuwe, jonge, formatie.