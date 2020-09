Dumoulin als twee na laatste van start in tijdrit

Tom Dumoulin start vrijdagmiddag om 15.51 uur als twee na laatste wielrenner in de tijdrit bij het WK in het Italiaanse Imola. Na de Nederlander vertrekken nog de Italiaanse specialist Filippo Ganna en de Australische titelverdediger Rohan Dennis.

De tijdrit is ruim 31 kilometer lang en gaat over een licht glooiend parcours. Start en finish zijn op het racecircuit van Imola. Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden in het Noorse bergen. Een jaar later eindigde hij in Innsbruck als tweede in de mondiale race tegen de klok.

De Belg Wout van Aert start kort voor zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma als vier na laatste (15.48 uur). Van Aert wordt evenals Dumoulin en Ganna als grootste uitdagers van Dennis gezien. De Australiƫr aast op zijn derde regenboogtrui op rij.

Jos van Emden, de tweede Nederlander in de tijdrit, start als zestiende van de 57 deelnemers.