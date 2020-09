Haase loopt hoofdtoernooi Roland Garros mis

Robin Haase maakt dit jaar niet zijn opwachting in het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 33-jarige Haase verloor in de tweede kwalificatieronde met 6-4 6-4 van de Spanjaard Pedro Martínez, de nummer 105 van de wereld.

Haase stond de afgelopen tien jaar in het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs. Omdat hij is afgezakt naar plek 173 van de wereldranglijst, was hij dit jaar veroordeeld tot het spelen van kwalificaties.

Botic van de Zandschulp is nog wel in de race voor een plek in het hoofdtoernooi. Hij neemt het later op woensdag op tegen de Brit Liam Broady.