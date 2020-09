Wielrenster Van der Breggen: alles gedaan om WK-goud te winnen

Wielrenster Anna van der Breggen veroverde de afgelopen vijf jaar vier keer zilver op het wereldkampioenschap tijdrijden. Onlangs won de Zwolse de Europese titel op het onderdeel. Ze wil donderdag ook eindelijk WK-goud winnen en investeerde de afgelopen maanden vele uren om zich te verbeteren in deze discipline.

Aan het begin van het seizoen liet de kopvrouw van Boels-Dolmans al optekenen dat ze voor goud wil gaan op het wereldkampioenschap. Tussen die woorden in de winter en nu liggen veel trainingsuren. Ook doordat alles stil lag als gevolg van Covid-19.

“Het plan was al om mezelf te verbeteren in het tijdrijden”, zegt Van der Breggen. “Met het oog op dit wereldkampioenschap, maar ook gericht op de olympische tijdrit. Tijdrijden vergt veel oefening. Normaal plan ik trouw mijn training op dit onderdeel in en werk ik die keurig af. Maar nu was er nog meer tijd om er aan te werken. Veel draait in deze discipline om de optimale aerodynamische houding, die moet je aannemen en vooral vol kunnen houden. Het lukte me eerder niet altijd om gedurende de hele tijdrit die schouders precies zo ingetrokken te houden om het meeste tijdsvoordeel te halen. Maar daar slaagde ik de afgelopen tijd wel in. Dat gaf veel voldoening.”

Ze weet als geen ander dat dit alles geen garantie biedt voor goud. “Je moet ook die superdag hebben, waarin je net iets dieper kunt gaan dan anders. Maar bovenal heb je met je tegenstanders te maken. Vorig jaar verloor ik anderhalve minuut op Chloe Dygert. Had zij toen een superdag of misschien niet eens? Ik heb met een aantal anderen de Giro Rosa in de benen. Die wist ik te winnen en ik weet dat de vorm echt prima is. Maar je hebt daardoor ook wat extra inhoud, die ik nodig heb om echt een hoog tempo te ontwikkelen. Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan.”

Nadelen zijn er wel. Van der Breggen: “Het is jammer dat het parcours voornamelijk vlak is, afgezien van wat oplopende stukken in het afsluitende deel van de tijdrit. Het kampioenschap tijdrijden op het EK in Plouay lag mij nog beter en ik denk dat dit ook voor de Olympische Spelen in Tokio geldt. Ik kom nog beter tot mijn recht als het constant op- en afloopt en je veel moet schakelen.”

Ze verwacht dat het op dit parcours van het WK haar laatste maar niet haar beste kans op tijdritgoud is. Na de Olympische Spelen van volgend jaar stopt ze. “Hoe de periode daarna er uit gaat zien eind 2021 weet ik nog niet, maar het kan goed zijn dat dit mijn laatste WK wordt.”

Zaterdag staat ook de wegwedstrijd op het programma. De wereldkampioene van Innsbruck (2018) is dan ook één van de favorieten. “Ik ben vooral blij dat er nog een wereldkampioenschap gehouden wordt. Misschien dat het aanvankelijk beoogde parcours in Aigle-Martigny nog iets meer in mijn voordeel was geweest, maar ik denk dat dit parcours in Imola voor de kijkers leuker is en vooral tot een veel spannender wedstrijd leidt. Op het traject van zaterdag kunnen veel meer rensters mee.”