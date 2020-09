Basketbalvedette LeBron James onthutst na besluit in zaak Taylor

Basketbalvedette LeBron James heeft teleurgesteld en boos gereageerd op het besluit van de officier van justitie in de Amerikaanse staat Kentucky om maar één agent te vervolgen in de zaak rond het doodschieten van de zwarte vrouw Breonna Taylor.

“Ik ben sprakeloos vandaag. Ik ben er kapot van, gekwetst, verdrietig en boos! We willen gerechtigheid voor Breonna, maar gerechtigheid werd alleen bereikt voor de muren van haar buren en niet voor haar mooie leven”, schreef de 35-jarige James. Daarmee refereerde hij aan de agent die alleen wordt vervolgd vanwege het in gevaar brengen van de buren tijdens de schietpartij.

“Was ik verrast door het vonnis? Absoluut niet, maar ik ben verdomme nog steeds gekwetst en zwaarmoedig! Ik stuur veel liefde naar de moeder van Breonna en haar vrienden en familie.”

In de Verenigde Staten was het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw onrustig. Demonstranten zijn in meerdere steden de straat opgegaan uit ongenoegen over het besluit. De zwarte vrouw kwam in maart in haar eigen huis door politiekogels om het leven. Haar dood is een vooraanstaande zaak geworden voor de Black Lives Matter-beweging, die protesteert tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

De grootste demonstratie was in Louisville (Kentucky), waar de ex-ambulanceverpleegkundige om het leven werd gebracht door de politie. Onder meer in New York, Boston, Washington en Los Angeles werd ook gedemonstreerd.