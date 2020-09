Dumoulin mikt op podium in tijdrit WK wielrennen

Wielrenner Tom Dumoulin hoopt vrijdag voor het podium mee te doen in de tijdrit bij de wereldkampioenschappen op de weg in Imola. “Ik voel me goed en ik heb er zin in. Als ik mijn waarden van de tijdrit in de Tour de France van afgelopen zaterdag kan halen, verwacht ik voor de medailles mee te spelen”, zei de Limburger, die in die rit tegen de klok als tweede eindigde.

Hij is in goede conditie uit de Ronde van Frankrijk gekomen. “Ik had eigenlijk gedacht heel moe te zijn, maar dat valt mee. De laatste dagen in de Tour ging ik er al vanuit dat ik de tijdrit op het WK zou rijden. Alleen ik wilde het niet al naar buiten brengen en dan dinsdag thuis supermoe blijken te zijn en dan moeten afbellen. Gelukkig ben ik er en heb ik er zin in.”

Dumoulin vindt het parcours in het Italiaanse Imola niet op zijn lijf geschreven. “Het is niet technisch, er zitten een paar klimmetjes op het einde in, maar dat mag geen naam hebben. Het is snel. Het is niet mijn droomparcours maar met goede benen kan ik veel”, aldus de wereldkampioen tijdrijden van 2017.