Hamilton: er zijn belangrijker zaken in de wereld dan records

Er zijn belangrijker zaken in de wereld dan records. Dat zei zesvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton in Sotsji, waar hij komende zondag bij winst in de Grote Prijs van Rusland het record van 91 grandprixzeges van Michael Schumacher evenaart. “Het is niet een uitgemaakte zaak dat ik ga winnen en eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wat het voor me betekent. Eervol natuurlijk, maar er gebeuren zoveel meer belangrijker zaken in de wereld.”

De coureur van Mercedes is meer bezig met de commissie die hij in het leven heeft geroepen om te zorgen voor meer diversiteit in de Formule 1. Hij maakte donderdag de veertien bestuursleden bekend van de Hamilton Commissie. De Brit is een van de twee voorzitters. “Sinds ik mijn professionele racecarrière in de Formule 1 begon, 14 jaar geleden, was ik de eerste gekleurde coureur en tot op de dag van vandaag is dat helaas nog steeds het geval”, zei Hamilton.

“Wat echter zorgwekkender is, is dat er nog steeds heel weinig gekleurde mensen in de sport als geheel zijn. Ik zie een ondervertegenwoordiging in alle specialismen; van de monteurs in de garages tot de ingenieurs in de fabrieken en ontwerpafdelingen. Verandering komt niet snel genoeg en we moeten weten waarom dat zo is.”

Hamilton is ook groot voorvechter van de Black Lives Matters-beweging. Het T-shirt dat de Formule 1-wereldkampioen afgelopen zondag voor en na de Grand Prix van Toscane droeg, is onderwerp van discussie bij de internationale automobielfederatie (FIA). “Arresteer de agenten die Breonna Taylor vermoordden”, luidde de tekst. “Ik heb daar geen moment spijt van gehad. Ik trek meestal aan wat mijn hart me ingeeft en waar ik me goed bij voel. Mensen zeggen dat sport geen plaats is voor politiek, maar het gaat hier om mensenrechten en daar moeten we ons altijd over kunnen uiten.”