Hogenkamp naar laatste ronde kwalificaties Roland Garros

Richèl Hogenkamp heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De nummer 221 van de wereld was op het grandslamtoernooi in Parijs in drie sets de Slowaakse Rebecca Sramkova de baas: 4-6 6-1 6-1.

Om het hoofdtoernooi te bereiken moet de 28-jarige Hogenkamp de winnares van het duel tussen de Britse Harriet Dart en Irina Bara uit Roemenië zien te verslaan.

Hogenkamp stond in 2017 en 2018 in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Drie jaar geleden haalde ze de tweede ronde, in 2018 verloor ze in de eerste ronde in drie sets van de Russin Maria Sjarapova.

Lesley Pattinama-Kerkhove verloor in de tweede ronde van de kwalificaties. Ze moest met 6-2 6-2 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Tereza Martincova, die als vierde geplaatst is.

Bij de mannen zijn alle Nederlandse deelnemers aan het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. Het hoofdtoernooi begint zondag.