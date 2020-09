Honda: motorproblemen Verstappen opgelost

Honda zegt de problemen met de motor in de Red Bull van Max Verstappen te hebben opgelost. Welke aanpassingen de Japanse motorfabrikant heeft doorgevoerd, wilde technisch directeur Toyoharu Tanabe niet prijsgeven, maar hij heeft de Nederlandse Formule 1-coureur verzekerd dat “de fouten niet opnieuw zullen optreden.”

Verstappen heeft twee zeer teleurstellende grands prix achter de rug. In zowel de Grote Prijs van Italië op Monza als de Grote Prijs van Toscane op Mugello viel hij uit en motorische problemen lagen daaraan ten grondslag. Honda heeft de afgelopen dagen uitgebreide analyses uitgevoerd. “Uit ons onderzoek bleek dat verschillende factoren het probleem veroorzaakten en we hebben tegenmaatregelen kunnen nemen om elk van deze problemen op te lossen”, aldus Tanabe op de website van de Formule 1.

Verstappen gaf te kennen dat hij de sofs in Italië zo snel mogelijk wil vergeten en vooruit kijkt naar de komende race, de Grote Prijs van Rusland dit weekeinde in Sotsji. Dat circuit aan de boorden van de Zwarte Zee ligt Red Bull niet zo. Verstappen stond nog nooit op het podium in Rusland. “Ik verwacht geen wonderen. Er zijn veel lange rechte stukken en veel bochten van 90 graden. Dit zijn hele korte bochten, dus je kunt geen enorm verschil maken”, aldus de Limburger, die door zijn twee nulscores in Italië is gezakt naar de derde plaats in het WK-klassement, achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (190 punten) en Valtteri Bottas (135). De Nederlander heeft 110 punten.

“We zullen het weekend zien hoe competitief we zijn. Mijn doel is natuurlijk om te proberen op het podium te komen”, vervolgt de Nederlander. “Ze hebben me veel uitgelegd over de problemen met de motor en ik kan alleen maar hopen dat het niet weer gebeurt. Ik heb dit seizoen al drie uitvalbeurten in negen races en dat is niet zo fraai.”