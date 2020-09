Jonge basketballer Herro zet Miami op 3-1 in Conference Finals

Miami Heat is in de Amerikaanse basketbalcompetitie nog maar één zege verwijderd van de NBA Finals. Heat won in Orlando mede dankzij de 20-jarige ‘rookie’ Tyler Herro met 112-109 van Boston Celtics. Daarmee nam de ploeg uit Miami een 3-1-voorsprong in de eindstrijd van de Eastern Conference.

De Amerikaanse twintiger Herro was goed voor 37 punten en is daarmee de jongste speler in de geschiedenis die in de Conference Finals minimaal 30 punten voor zijn rekening neemt. In 2009 was Derrick Rose de laatste die als 20-jarige minimaal 35 keer scoorde in de play-offs.

De winnaar van de Eastern Conference Finals neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de Western Conference. In de Western Conference Finals leidt Los Angeles Lakers met 2-1 tegen Denver Nuggets.

Vorig jaar ging de titel in de NBA naar Toronto Raptors.