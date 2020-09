Schaatscoryfee Van Gennip voorzitter voetbalsters Telstar

Voormalig schaatscoryfee Yvonne van Gennip is de nieuwe voorzitter van Telstar Vrouwen. De drievoudig olympisch kampioene (Calgary 1988) zet haar schouders onder de ambitie van de voetbalclub uit Velsen-Zuid om met het vrouwenteam terug te keren naar de eredivisie. Telstar komt nu met een ploeg vol jeugdige talenten uit in de beloftencompetitie.

“Op de vraag of ik voorzitter wilde worden van Telstar Vrouwen hoefde ik niet lang na te denken. Ik was gelijk enorm enthousiast”, aldus Van Gennip (56) in een persbericht van de club. “Sterker, ik vind het een voorrecht om jonge talentvolle voetbalsters te helpen zich optimaal te ontwikkelen met als kers op de taart de eredivisie.”