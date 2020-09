Van der Breggen rijdt zonder informatie naar wereldtitel

Ze had haar ploegleider Danny Stam, ditmaal actief namens de Nederlandse bond, goed geïnstrueerd. Anna van der Breggen wilde onderweg op de tijdrit bij de WK wielrennen in Imola vanuit de volgauto niets horen over de stand van zaken. Zo kreeg de Zwolse ook niet mee dat concurrente en titelverdedigster Chloé Dygert gevallen was. “Ik kwam over de streep en hoorde dat ik gewonnen had”, vertelde Van der Breggen na haar gouden race. Na vier tweede plaatsen bij WK’s op de tijdrit pakte ze nu ook die wereldtitel.

De titel in de wegrace veroverde ze al in 2018 in Innsbruck, twee jaar eerder was ze olympisch kampioene op de weg. Maar die tijdrittitel ontbrak. “Ik kon het niet geloven dat het gelukt is. Ik ben hier heel gelukkig mee”, vertelde ze, nog onbekend met het lot van Dygert. “Ik heb tijdens de lockdown heel veel getraind op de tijdritfiets. Dat wordt nu beloond. Het gaat zo veel beter.”

Vorige maand was ze al de beste op de tijdrit bij de EK in Plouay. “Het betekent veel voor me. Morgen gaat de focus naar de wegrace van zaterdag, maar eerst wil ik genieten.”