Wielrenster Van Vleuten: ik ga rijden op WK

Annemiek van Vleuten is donderdag op het vliegtuig gestapt met het plan toch deel te nemen aan de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. “Als ik zie hoe snel ik herstel, verwacht ik dat het zaterdag weer een stuk beter is”, zei ze kort voor vertrek bij de NOS. Op de vraag of ze, na haar zware val een week geleden in de Giro Rosa, dan toch haar titel zal verdedigen antwoordde ze: “Ik ga rijden, dat denk ik wel.”

Van Vleuten liep een week geleden bij een val in de Italiaanse rittenkoers een breuk in haar linkerpols op. Met een brace hervatte ze deze week alweer de training. “Ik heb gisteren op de Posbank getraind. Dat was een goede test, best veelbelovend maar nog niet 100 procent. We gaan het vrijdag officieel bekend maken.”

Donderdag wordt de individuele tijdrit voor vrouwen verreden in Imola. Van Vleuten wordt daarin vervangen door Ellen van Dijk.