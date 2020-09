Bondscoach De Boer: heel blij persoon

Frank de Boer kan niet wachten om als bondscoach te beginnen. “Ik ben een heel blij persoon. Hoewel je dat misschien niet altijd aan me ziet, het is toch echt zo”, grapte de trainer vrijdag bij zijn officiële aanstelling in Zeist. “Ik ben vereerd dat ik hier zit. Het maakt me zeer trots om bondscoach te zijn van dit land. Het is een zeer speciaal moment voor mij. En voor mijn naasten.”

De Boer was bij het WK van 2010 assistent van bondscoach Bert van Marwijk. Met Ajax won hij vervolgens vier landstitels. De buitenlandse avonturen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United verliepen weinig succesvol. De aanstelling van De Boer is daarom niet onomstreden. “Je hebt altijd tegenstanders. Die hoor je vaak het luidst”, aldus De Boer. “Ik denk dat er ook een hele grote groep wel tevreden is met de keuze van de KNVB.”