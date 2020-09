Dumoulin: dit was een slechte tijdrit

Tom Dumoulin kon zijn goede optreden in de tijdrit van vorige week in de Tour de France op het WK geen vervolg geven. De Limburger van Jumbo-Visma eindigde vrijdag op het racecircuit van Imola op de tiende plaats. “Ik wist al na een paar minuten dat het hem niet ging worden. Ik had gewoon geen goede benen. Dit was een slechte tijdrit”, concludeerde Dumoulin.

Hij gaf over een kleine 32 kilometer 1 minuut en 14 seconden toe op de winnaar, de Italiaan Filippo Ganna. Dumoulin was eerder wereldkampioen tijdrijden in 2017 en veroverde ook een keer zilver (2018) en brons (2014).

“Ik ben blijven knokken tot de finish. Wat moet je anders?” vroeg hij zich af. Zijn schakelsysteem hield er ook nog mee op, terwijl hij in de slotfase bijna een bocht miste. “Als het moet, ben ik best een kunstenaar op de fiets”, zo kon hij er nog om lachen. Dumoulin liet bij het enige meetpunt onderweg nog wel de vijfde tijd noteren. “Ik wist dat het verschil in het eerste deel gemaakt moest worden. Toen heb ik een beetje over de limiet gereden in de hoop dat er nog iets wonderlijks zou gebeuren met mijn benen.”