Dumoulin kanshebber in tijdrit op WK wielrennen

De wereldkampioenschappen wielrennen worden vrijdag vervolgd met de tijdrit voor de mannen. Opnieuw behoort een Nederlandse renner tot de favorieten, al is dat minder vanzelfsprekend dan bij de vrouwen waar Anna van der Breggen donderdag de titel veroverde. Tom Dumoulin, de wereldkampioen van 2017, kan één resultaat overleggen: de tweede plaats in de tijdrit van de Tour afgelopen zaterdag achter Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Het was vanwege een slepende knieblessure en de coronapauze Dumoulins eerste optreden in een race tegen de klok in vijftien maanden. Eerder veroverde hij ook al brons (2014) en zilver (2018) op een WK.

Dumoulin gaat vrijdag om 15.51 uur als twee na laatste wielrenner van start op het racecircuit van Imola. Daar ligt een licht glooiend parcours over ruim 31 kilometer. Na de Limburger van Jumbo-Visma verschijnen nog de Italiaan Filippo Ganna en de Australische titelverdediger Rohan Dennis op het startpodium. Ganna werd vorig jaar in Yorkshire derde achter Dennis en de Belg Remco Evenepoel. Die ontbreekt door een val in de Ronde van Lombardije. Zijn landgenoot Wout van Aert start wel en geldt ook als een van de favorieten. Jos van Emden is de andere Nederlandse deelnemer.