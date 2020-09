Gevallen wielrenster Dygert geopereerd aan knie

De Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert is in het ziekenhuis van Bologna geopereerd aan haar linkerknie. Ze maakt het goed, liet Jim Miller namens wielerbond USA Cycling weten. “Chloé is jong en een vechter”, aldus Miller die rekent op volledig herstel.

Dygert ging donderdag op de WK in Imola als titelverdedigster op de individuele tijdrit onderuit. De 23-jarige wielrenster belandde tegen een vangrail en viel daarna enkele meters naar beneden. Kort ervoor had ze nog de snelste tussentijd geklokt. De wereldtitel ging naar Anna van der Breggen.

“We zijn opgelucht, het had slechter af kunnen lopen”, aldus Miller. “Met Chloé’s toewijding weten we dat ze, voordat we het weten, weer op de fiets zit. Maar nu willen we dat ze zich eerst focust op haar herstel.”

Dygert kwam dit jaar alleen uit bij de WK wielrennen in Berlijn, waar ze twee gouden medailles veroverde. Het wegseizoen kwam door het coronavirus niet op gang. Ze bleef thuis in Idaho. Haar optreden in Imola was het eerste op de weg van dit jaar.

“Ik herinner me dat ik dacht: kan ik nog winnen?”, meldde Dygert vrijdag zelf via Twitter. “Ik vroeg aan Jim: het zit er toch niet op? Pas daarna zag ik mijn gehavende been.”