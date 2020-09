Hogenkamp blijft steken in kwalificatie Roland Garros

De Nederlandse deelname aan Roland Garros blijft beperkt tot Kiki Bertens en Arantxa Rus. Richèl Hogenkamp bleef steken in de laatste ronde van de kwalificaties. De 28-jarige tennisster uit Doetinchem, nummer 221 van de wereld, moest het in twee sets afleggen tegen de Roemeense Irina Bara: 2-6 6-7 (4).

Hogenkamp stond in 2017 en 2018 in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Drie jaar geleden haalde ze de tweede ronde, in 2018 verloor ze in de eerste ronde in drie sets van de Russin Maria Sjarapova.

Bibiane Schoofs, Indy de Vroome, Tallon Griekspoor (eerste ronde) en Lesley Kerkhove-Pattinama, Robin Haase en Botic van de Zandschulp (tweede ronde) werden allemaal eerder deze week al uitgeschakeld in de kwalificaties.

De als vijfde geplaatste Bertens neemt het in de eerste ronde op tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne, de nummer 112 van de wereld. Rus treft de Française Clara Burel, die met een wildcard meedoet in Parijs.