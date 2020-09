Loterij langer hoofdsponsor wielerbond KNWU

De Nederlandse Loterij blijft tot na de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio hoofdsponsor van de nationale wielerbond KNWU. Dat maakten beide partijen bekend rond de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. De kansspelaanbieder vervult die rol sinds vorig jaar.

“Nederlandse Loterij draagt bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland”, zegt Arno de Jong, marketingdirecteur van de Nederlandse Loterij. “We willen zoveel mogelijk mensen inspireren met sport in zijn algemeenheid en de wielersport in het bijzonder. Hoe kan dat beter dan in samenwerking met de KNWU?” Beide partijen hebben de intentie uitgesproken de samenwerking ook na de volgende zomer voort te zetten.

Nederlandse Loterij geeft vrijwel haar hele opbrengst aan de Nederlandse sport via het NOC*NSF, aan achttien goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiƫn. In 2019 ging het om een bedrag van ruim 173 miljoen euro. Hiervan ging ruim 46,4 miljoen euro naar de Nederlandse sport.